Puțini credincioși știu că în ziua de Florii se încheie Postul Mare - Ce se întâmplă în Săptămâna Luminată Din seara acestei zile incep deniile, cu patimile lui Hristos."Sunt cele mai frumoase si miscatoare slujbe si cantari de peste an", arata parintele Cleopa ("Predica la Duminica Floriilor", Ed. Manastirii Sihastria, 1996; https://doxologia.ro)"Veniti seara de seara cat mai multi la sfanta biserica. Cum putem noi sa dormim sau sa lipsim de la biserica cand Hristos privegheaza si se roaga pentru toata lumea? Cum putem noi sa radem si sa bem cand Fiul lui Dumnezeu este dat in mainile hulitorilor si ucigasilor necredinciosi? Cum putem noi sa mancam acum cand Domnul vietii, posteste si suspina pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, joi 14 aprilie, a fost o zi cu foarte mare insemnatate pentru credincioșii catolici de pretutindeni. Joia Mare, a patra zi din Saptamana Patimilor, a fost marcata de pregatiri intense, in intampinarea sarbatorilor pascale. Mii de credincioși s-au adunat la Bazilica Sfantul Petru din Vatican…

- Papa Francisc a inceput joi dimineața (14 aprilie) patru zile pline de evenimente de Sfintele Paști, celebrand „Liturghia Crisma”. Slujba solemna celebrata in Bazilica Sf. Petru este unul dintre cele doua evenimente solemne din Joia Mare, cand creștinii comemoreaza intemeierea preoției de catre Isus,…

- Marcel Pavel, unul dintre cei mai apreciați artiști, este aplaudat de fiecare data pe scena, minute in șir. Puțina lume știe insa cata munca se afla in spatele fiecarei apariții. Invitat la „Rețeaua de Idoli”, a raspuns deschis intrebarilor legate de profesie, școala sau familie. Cand vine vorba despre…

- Ziua Internaționala a Fericirii (20 martie) ne reamintește ca acțiunile fiecaruia dintre noi conteaza, pentru a contribui la construirea unei viitor pentru copiii noștri, in pace și fericire. Cu aceasta ocazie, peste 100 de copii și tineri din județul Alba, alaturi de solista Roxana Reche, naistul Alexandru…

- Un copilaș de 3 ani din Tecuci a murit in spital, dupa ce fusese diagnosticat cu faringo-amigdalita. Inainte de a fi transferat in Galați, micuțul a pierdut lupta cu viața. Familia indurerata acuza conducerea spitalului de moartea lui Matei.

- FCSB a caștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminica seara, in etapa a 23-a a Ligii I. Partida s-a disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare. Octavian Popescu a deschis scorul in minutul 2, cu un șut din afara careului. Mijlocașul a incercat o noua execuție spectaculoasa, in minutul 7. Dinamo a…

- Doar un aport zilnic de 25 de miligrame de lycopen este de ajuns pentru a reduce colesterolul cu pana la 10%. Mai mult, aportul ridcat de lycopen reduce riscul atacurilor de cord și a infarcturilor.Toate acestea fara efectele negative ale medicamentelor, dureri musculare și deteriorari ale nervilor.Studiile…

- Din funcția de ambasador in Germania, direct in Guvern. Oleg Serebrian ar fi noul vicepremier pe Reintegrare, susțin surse din cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate. Prim-ministra Natalia Gavrilița refuza sa spuna numele noului membru al cabinetului sau, dar precizeaza ca de miine oficialul va incepe…