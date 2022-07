Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reamenajare si regenerare urbana care s-au desfașurat pe Șoseaua Olteniței au permis amenajarea unui numar mare de spații pentru parcare. Marea majoritate a acestora vor fi dotate cu bariera și sistem de supraveghere video, ceea ce va garanta atat faptul ca spațiul care va fi inchiriat…

- Primaria Alba Iulia a amplasat camere de supraveghere video in noua zone problematice din Municipiu, din dorința și totodata nevoia sporirii siguranței in spațiile publice și in scopul eradicarii fenomenului de depozitare necontrolata a deșeurilor de orice fel pe spațiile și drumurile publice. Aceste…

- Lyonul nu este unul dintre cele mai spectaculoase și vizitate orașe ale Franței, insa este un oraș viu, curat, cosmopolit, sustenabil, incluziv și cu oameni mult mai zambitori și mai puțin simandicoși decat parizienii. Dar mai presus de toate, Lyonul...

- Dulceața din flori de soc, rețeta bunicii. Este sezonul florilor de soc! Incearca sa profiți la maximum de ele, in fiecare an. Campurile sunt pline de tufișuri mari in care atarna florile grele. Acestea au un miros imbietor și pot fi culese, avand o larga intrebuințare. Ele se pot usca pentru a prepara…

- 1.900 de dosare au fost depuse in primele trei zile de inscriere la facultațile de Medicina ale Universitații „Carol Davila” din Capitala (UMFCD), universitate care a anunțat ca anul acesta are disponibile pentru examenul care va avea loc pe 24 iulie, 1.245 de locuri bugetate și 378 de locuri la taxa,…

- Primaria Capitalei a finalizat receptia la parcarea park&ride de circa 500 de locuri de la capatul Soselei Pantelimon, a anuntat primarul general, Nicusor Dan, luni, intr-o conferinta de presa.

- Duminica in Capitala va fi sarbatorita Ziua Internaționala a Familiei. Cu aceasta ocazie, Guvernul Republicii Moldova și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație in Moldova (UNFPA) au pregatit un șir de evenimente, care vor avea loc maine cu incepere de la ora 11:00.

- Autoritațile Capitalei anunța ca amenajeaza o noua parcare in municipiul Chișinau. De fapt, este același proiect care a inceput anul trecut și urma sa fie dat in exploatare in luna decembrie.