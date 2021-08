Puține vaccinuri administrate în ultimele 24 de ore, în Timiș Scade tot mai mult numarul celor care vor sa se imunizeze anti-covid in județ. De exemplu, in ultimele 24 de ore, DSP Timiș anunța ca s-au vaccinat doar 147 de persoane. A fost totuși duminica și o mare sarbatoare religioasa, astfel ar putea fi explicat interesul extrem de redus de ieri pentru vaccinare. Conform […] Articolul Puține vaccinuri administrate in ultimele 24 de ore, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

