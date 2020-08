Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi in județ au fost confirmate alte 46 de persoane infectate cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: total teste efectuate – 24884probe recoltate din 06.08.20 – 150teste pozitive din 06.08.20 – 46internati infectie COVID -19…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi in județ au fost inregistrate alte 36 de persoane depistate pozitiv la noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. total teste efectuate – 24724• Nr. probe recoltate din 05.08.20- 259• Nr. teste pozitive din 05.08.20- 36• Nr.…

- Prefectura Dolj a anuntat ca in județ au fost depistate alte 10 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, astfel sun 839 pacienți confirmați. Potrivit DSP Dolj, situația epidemiologica a județului se prezinta astfel: • Nr. total teste efectuate – 24461• Nr. probe recoltate din 04.08.20-…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost depistate 20 de persoane care au noul coronavirus, la 250 de teste efectuate ieri. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • total teste efectuate – 24060• probe recoltate din 03.08.20- 250• teste pozitive din 03.08.20- 20• internati infectie…

- Prefectura Dolj a anuntat ca astazi din 32 de probe recoltate in ultimele 24 de ore, doar 4 persoane au fost depistate cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: total teste efectuate – 23799probe recoltate din 02.08.20 – 32teste pozitive din 02.08.20 – 4internati…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi in județ au aparut alte 8 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: Nr. total teste efectuate – 20466Nr. probe recoltate din 14.07.20- 197Nr. teste pozitive din 14.07.20- 8Nr. internati infectie COVID…

- Prefectura Dolj a anunțat ca, astazi, in județ sunt 333 de persoane confirmate cu COVID-19, iar 261 de pacienți s-aiu vindecat. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 0 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu,0 de persoane se afla in carantina,3.035 de persoane au ieșit…

- Prefectura Dolj a anunțat ca, astazi, in județ au aparut șase noi cazuri de COVID-19, iar 19 persoane sunt internate in Spitalul de Boli Infecțioase. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 3933 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu56 de persoane se afla in carantina2.965…