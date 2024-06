Intr-o declarație ce aduce aminte de tensiunile Razboiului Rece, Vladimir Putin a anunțat reinceperea producției de rachete cu raza scurta și medie de acțiune, rachete interzise anterior prin Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF). Aceasta mișcare vine ca raspuns la decizia SUA de a furniza Ucrainei rachete cu raza scurta de acțiune, utilizate deja pentru […] The post Putin vrea sa reia producția ruseasca de rachete interzise: o noua cursa a inarmarii appeared first on Puterea.ro .