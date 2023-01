Serviciile de informatii ale Kievului: Putin vrea sa puna mana pe Donbass pana in martieRusia are planurile facute pentru localitatile anexate ilegal anul trecut.Serviciile de informatii ale Kievului susțin ca scenariul lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina prevede cucerirea completa a Donbas-ului - Donețk și Lugansk - pana in luna martie. In același timp, strategia liderului de la Kremlin vizeaza un „razboi de uzura pe termen lung”.„Faptul ca Rusia se pregateste de un razboi de lunga durata inseamna ca inamicul intelege ca planul sau de a cuceri rapid Ucraina este imposibil de pus in aplicare.…