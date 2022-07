Stiri pe aceeasi tema

- Posibilitatea dobindirii simplificate a cetațeniei ruse este prevazuta pentru locuitorii intregului teritoriu al Ucrainei. Decretul corespunzator al președintelui rus Vladimir Putin a fost publicat luni pe portalul oficial de informații juridice. „Se va stabili ca cetațenii Ucrainei, Republicii Populare…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, i-a prezentat președintelui rus Vladimir Putin un raport in care susține ca armata rusa a „eliberat” teritoriul autoproclamatei Republici separatiste Populare Lugansk. Dar purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean al Apararii, Iuriy Sak, a declarat pentru…

- Vladimir Putin ar avea un nou plan in ceea ce privește razboiul din Ucraina. Ucrainenii au aflat care este acest plan și susțin ca șeful de la Kremlin il va face public in cateva zile. Ce intenționeaza Rusia sa faca, vedeți in randurile de mai jos. Vladimir Putin are un nou plan cu razboiul din […]…

- Printre navele "Raptor" de mici dimensiuni lovite zilele trecute de fortele ucrainene se afla si ambarcatiunea de parada cu care Vladimir Putin obisnuia sa-si inspecteze fortele navale, potrivit unica.md. Pe langa faptul ca au provocat scufundarea crucisatorului Moskva, ucrainenii se lauda acum cu o…