Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret care le permite tuturor cetațenilor Ucrainei sa solicite cetațenia rusa intr-un mod mult mai simplu decat pana acum. Decretul semnat de Vladimir Putin modifica decrete anterioare prin care procedura simplificata pentru obținerea cetațeniei ruse se aplica numai rezidenților din republicile separatiste Donețk și Lugansk, precum și […] The post Putin vrea sa-i transforme cat mai repede pe ucraineni in rusi. A simplificat obtinerea cetateniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .