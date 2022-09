Chiar se poate intampla așa ceva? Din pacate, raspunsul este da. Președintele Putin tocmai și-a reiterat amenințarea de a folosi arme nucleare și a anunțat ca teritoriul ucrainean controlat de Rusia va deveni parte a Federației Ruse. Este probabila sau sigura utilizarea armelor nucleare? Putin vrea sa fim speriați, dar Occidentul trebuie sa inceteze sa-și […] The post Putin vrea sa fim speriați! Cum se poate raspunde la amenințarile nucleare ale Kremlinului? first appeared on Ziarul National .