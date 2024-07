Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și China ar trebui sa-și mențina atașamentul fața de relațiile de prietenie in contextul situației dificile din lume. Acest lucru a fost declarat de președintele chinez Xi Jinping in timpul unei intilniri cu președintele rus Vladimir Putin. "In contextul unei situații internaționale departe de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca lucreaza la un nou plan pentru a pune capat razboiului in Ucraina, in timp ce tara continua in acelasi timp sa se intareasca pe plan militar pentru a putea forta Rusia sa accepte o „pace justa”. „Este foarte important pentru noi sa prezentam…

- Conferinta internationala privind pacea in Ucraina, organizata la cererea Kievului, s-a deschis sambata la Burgenstock, in Elvetia. Aici vor fi discutati primii pasi care sa deschida calea negocierilor de pace in razboiul declansat de Rusia in Ucraina, relateaza dpa. Sefi de stat si de guvern si alti…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-o conferința de presa comuna cu liderul american Joe Biden, din marja summitului G7, despre asigurarile președinteui chinez ca nu va vinde armament Moscovei, relateaza AFP, citata de News.ro.„Am discutat la telefon cu liderul Chinei. El mi-a spus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca nu va respecta armistitiul olimpic si va continua razboiul din Ucraina pe durata Olimpiadei de vara de la Paris, contrar dorintei omologului sau francez Emmanuel Macron, a relatat AFP, preluata de news.ro.„Aceste principii olimpice, inclusiv…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, la finalul vizitei sale de stat in China, ca armata rusa nu intentioneaza sa cucereasca orasul Harkov, capitala regiunii cu acelasi nume din nord-estul Ucrainei, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis, joi, la Beijing, omologului sau rus Vladimir Putin ca China si Rusia vor „apara dreptatea in lume", a informat Ministerul Afacerilor Externe al tarii asiatice, citat de EFE.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe chinez. Aceasta va fi a doua vizita a lui Putin in China, in ultimele sase luni.