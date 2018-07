Putin ar fi de acord sa aiba o intalnire privata cu Trump la summit-ul de la Helsinki, conform Kremlinului. Liderul rus ar putea incepe summit-ul cu o intalnire privata, fara consilieri, cu Trump, daca Washingtonul ar fi de acord, a afirmat Peskov.

Kremlinul a mai comunicat ca Putin nu are in vedere sa se intalneasca cu membrii Congresului american care sunt prezenti in Rusia, in aceasta saptamana.