Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor 'filme documentare' despre ofensiva fortelor Moscovei in Ucraina, potrivit Agerpres.

- Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor „filme documentare” despre ofensiva fortelor Moscovei in Ucraina, relateaza France Presse.

- Vladimir Putin l-a „felicitat calduros” pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dar a transmis urari și liderilor din Ungaria, Brazilia, India, China, Cuba, Serbia și Siria, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului. Primul pe lista lui Putin a fost președintele Turciei, cu care Rusia are…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, in timp ce discuta cu jurnalistii despre luptele din Ucraina, scrie CNN. Fostul ofiter KGB, care isi alege cuvintele cu grija, s-a referit deseori la razboiul din Ucraina ca la o ”operatiune militara speciala”. ”Obiectivul nostru…

- Kremlinul a anunțat ca Vladimir Putin va merge pe front, in Ucraina, ”in curand”, in zonele deja ocupate de Federația Rusa. Dmitry Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a precizat ca președintele rus, Vladimir Putin, planuiește sa viziteze teritoriile deja ocupate de Federația Rusa ”in curand”.…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a jignit pe refugiații ucraineni din Europa, explicand care este, in viziunea sa, diferența intre ucrainenii care au ajuns in state vest-europene și cei care au mers in Rusia. „Simțiți diferența dintre oamenii care au venit din #Ucraina in [Rusia] și cei care sunt in…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu l-a felicitat pe noul premier britanic, Rishi Sunak, dupa intrarea acestuia in functie, pentru ca Marea Britanie este o tara ”inamicala”, anunta miercuri Kremlinul, relateaza AFP. ”Marea Britanmie face parte dintre tarile din categoria inamicala, deci n-au existat…

- Intr-un moment in care fortele Moscovei se confrunta cu o pierdere de teren in Ucraina, Vladimir Putin il promoveaza la gradul de general-colonel pe liderul cecen Ramzan Kadirov. „Presedintele rus mi-a decernat gradul de general-colonel. Decretul a fost publicat. Vladimir Vladimirovici m-a informat…