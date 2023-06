Putin vine cu noi amenințări! Spune că va amplasa în Belarus arme nucleare Vladimir Putin se pregatește sa joace urmatoarea carte de razboi. Președintele rus a anunțat ca, incepand din iulie, va incepe sa mute arme nucleare tactice. Declarațiile vin in contextul in care tot in iulie este programat la Vilnius si summitul NATO. Discursul lui Putin reda, aparent, inceputul discutiilor pe care Vladimir Putin le-a avut vineri, la Soci, cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko. „Dupa cum stiti, la 7-8 iulie vom finaliza pregatirea instalatiilor relevante si vom incepe imediat activitatile legate de desfasurarea armelor pe teritoriul dumneavoastra. Asadar, totul este conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

