Șuta Teodora (www.b1tv.ro) Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va vizita in urmatoarele saptamani Coreea de Nord și Vietnamul, potrivit anunțului postat luni de ziarul financiar rusesc Vedomosti, care a citat o sursa diplomatica. Vizita lui Putin in Coreea de Nord este „pregatita in mod intens" Ambasadorul Rusiei in Coreea de Nord a confirmat vizita președintelui rus […]