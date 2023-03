Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina nu poate fi salvata in condițiile date și mai rau, organizațiile internaționale nu au reușit sa ajute aceasta țarp. Am intalnit-o și noi pe Iulia Timoșenko la un eveniment din Capitala, care nu pare convinsa ca Rusia și daca va inceta razboiul nu va reveni. Ucraina este mai mult ca oricand intr-o…

- Activiștii pro-ruși din Serbia s-au alaturat in aceasta saptamana protestatarilor naționaliști adunați in fața sediului președinției, in cel mai recent indiciu al creșterii influenței rusești in țara din Balcani, relateaza BBC . Protestatarii au scandat mesaje ca „nu ne predam” și „tradare” și au amenințat…

- Secretarul general al NATO a declarat marti dimineata, inainte de reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina, ca este mai important ca niciodata ca aliatii sa furnizeze mai mult sprijin pentru Ucraina, in conditiile in care saptamana viitoare se implineste un an de la invazia rusa, iar Vladimir Putin…

- Ministerul de externe de la Kiev reacționeaza dupa ce fostul premier italian Silvio Berlusconi a spus ca il considera vinovat pe Volodimir Zelenski pentru razboiul cu Rusia și ca nu ar vrea sa se intalneasca cu președintele Ucrainei. „O incercare de a-și demonstra loialitatea fața de dictatorul rus”,…

- Occidentul ameninta Rusia "din nou" cu tancuri germane de tip Leopard, acuza joi presedintele rus Vladimir Putin, relateaza CNN. "Cei care tarasc tari europene, inclusiv Germania, intr-un nou razboi cu Rusia, declarand in mod iresponsabil asta drept un fapt implinit, cei care se asteapta sa infranga…

- La Moscova pare sa creasca numarul celor critica razboiul inceput de Vladimir Putin. Jurnaliștii de la Deutsche Welle i-au intrebat pe locuitorii capitalei ce parere au despre tancurile pe care Occidentul le va trimite Ucrainei.

- Ambasadorul SUA la Kiev, Bridget Brink, a comentat atacurile lansate de rusi asupra Ucrainei in primele ore ale Anului Nou. Intr-un mesaj postat pe Twitter, diplomatul scrie ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu intelege ca ucrainenii sunt facuți din otel. Fii la curent cu cele mai…

- Mii de oameni s-au adapostit in tunelurile oțelariei din Mariupol timp de mai bine de doua luni, in timp ce Rusia a bombardat-o cu rachete. Ramane neclar cați dintre ei se afla acum in captivitate, scrie The Guardian . Daca o batalie a definit mai mult decat oricare alta brutalitatea razboiului Rusiei…