- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa stabileasca obiectivele armatei ruse in 2023 in cadrul unei intalniri cu comandanti militari de rang inalt, anunta marti Kremlinul, in cea de a noua luna a ofensivei Rusiei in Ucraina, relateaza AFP, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin s-a dovedit a fi mai degraba „nesabuit” și „nu intotdeauna potrivește obiectivele cu capacitatea” armatei ruse, a declarat ambasadorul SUA la NATO, relateaza Sky News. Julianne Smith a adaugat ca alianța militara și-a consolidat forțele de-a lungul frontului estic…

- Casa Alba a transmis vineri, 2 decembrie, ca Joe Biden nu intentioneaza pentru moment sa discute cu Vladimir Putin despre razboiul din Ucraina, clarificand astfel afirmațiile facute de președintele american cu o zi inainte, cand acesta a spus ca “este pregatit” sa discute cu liderul rus in anumite condiții,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca va avea "in urmatoarele zile" un "contact direct" cu Vladimir Putin, iar discuțiile se vor axa pe situația centralei Zaporojie vizata de bombardamente intense zilele trecute. Kremlinul susține ca nu știe nimic despre intenția lui Macron.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden nu intentioneaza sa se intalneasca deocamdata, a declarat vineri Kremlinul, dupa ce un viceministru rus de externe lasase sa se inteleaga ca Moscova nu exclude intalniri la nivel inalt intre cele doua

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, ca nu vede „necesitatea” organizarii unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden, argumentand ca in prezent nu exista negocieri pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, desi Kremlinul semnalase dorinta unei intalniri.