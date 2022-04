Presedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitatia de a participa la summitul G20, care va avea loc pe insula indoneziana, Bali, in noiembrie, a anunțat, vineri, presedintele Indoneziei, Joko Widodo, intr-un comunicat, relateaza CNN. La eveniment a fost invitat si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. ”Indonezia vrea sa uneasca G20. Sa nu permitem o ruptura. Pacea […] The post Putin va merge la summitul G20, de la Bali. La eveniment a fost invitat si Zelenski appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .