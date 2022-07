Vladimir Putin și Alina Kabaeva vor fi parinți din nou. Gimnasta este insarcinata cu o fetița. Potrivit unor surse din Kremlin, președintele rus nu este foarte incantat de aceasta veste. „Am deja destui copii, și am facut destule fiice acum mult timp”, ar fi spus acesta. Gimnasta Alina Kabaeva este acuzata de mai mult timp ca ar avea o familie secreta cu Vladimir Putin, scrie dailystar.co.uk. In 2015, aceasta ar fi nascut un baiat la o clinica privata din Elveția, apoi, patru ani mai tarziu, ar fi nascut gemeni. Vladimir Putin nu a confirmat niciodata cați copii are, insa cele mai cunoscute…