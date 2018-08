Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pentru prima oara cand presedintele rus avertizeaza ca Moscova va lua masuri de contracarare a elementelor scutului antiracheta american in Europa de Est. La o intrebare adresata de o jurnalista finlandeza, liderul rus a raspuns ca infrastructura militara a Aliantei Nord-Atlantice inainteaza…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O intalnire de o importanța cruciala are loc intre cancelarul Germaniei și țarul Rusiei. Agenda politica este incarcata. Exploziva chiar. Se discuta despre poziția celor doua state legat de Siria. De Iran. Dar, mai ales, despre faimoasa conducta de gaz Nord Stream 2. Inca…

- Tom Rogan, unul dintre cei mai cunoscuti analisti de orientare conservatoare din Statele Unite, sugereaza ca Romania ar trebui sanctionata, la fel ca Rusia, din cauza politicienilor corupti. Tom Rogan, care a fost analist pentru BBC, Sky News, CNN si Guardian, printre altele, sustine in cel mai recent…

- Nu știu cum alții sunt, dar eu am o oarecare suspiciune fața de orice intalnire bilaterala care implica o combinație de genul: Trump și Rusia. De ce? Pentru ca Romania are o istorie nu foarte placuta cu ințelegeri intre marile puteri facute peste capul ei.

- Senatorul PNL Florin Citu a sustinut marti ca Liviu Dragnea, prin proiectul care stabilește masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra adoptat de Camera Deputatilor luni, ca for decizional, intenționeaza sa transforme Romania intr-un pe persoana fizica”."Cum ne-a obișnuit, in after-hours,…

- Pagina de media a publicat audiențele celor 34 de meciuri jucate pana acum la Campionatul Mondial din Rusia. Partidele au fost transmise in direct la TVR 1 sau TVR 2. Cea mai urmarita partida a fost cea dintre Brazilia și Elveția, scor 1-1, care a fost urmarita de peste 1,6 milioane de telespectatori,…

- Analistul american George Friedman, presedintele publicatiei de securitate Geopolitical Futures, a afirmat vineri, intr-o conferinta la Sibiu, ca SUA nu este acum in pozitia de a-si deplasa o flota semnificativa in Marea Neagra, iar Romania ar trebui sa urmareasca in primul rand sa isi intareasca…