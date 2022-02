Putin, „un dictator imperialist”

Stiri pe aceeasi tema

- Boris Akunin, considerat la ora actuala cel mai popular scriitor din Rusia, spune despre Vladimir Putin ca este un dictator cu ambitii postimperialiste care si-a adus tara in pragul semidezintegrarii.

- Uniunea Europeana a cerut luni „evitarea crizelor de nervi” si a reactiilor alarmiste in criza dintre Rusia si Ucraina, potrivit lui Josep Borrell. Presedintele francez Emmanuel Macron ii va propune „o cale de dezescaladare” a situației din estul Europei omologului sau rus Vladimir Putin in cadrul unei…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat miercuri ca Rusia va inainta propuneri Washingtonului in decurs de o saptamana, ca o continuare a discutiilor purtate marti cu presedintele Joe Biden pe tema Ucrainei.

- Rusia are o politica externa pasnica, dar trebuie sa-si garanteze securitatea, a afirmat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, facand aluzie la o eventuala aderare la NATO a Ucrainei. Declaratia liderului de la Kremlin vine la o zi dupa intrevederea online cu omologul sau american Joe Biden.

- Presedintele SUA, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia se va confrunta cu „sanctiuni severe, in special economice” in cazul unei escaladari militare in Ucraina, in cadrul summitului virtual de marti intre cei doi sefi de stat, a indicat Casa Alba intr-un comunicat, citat…

- Kremlinul a descris luni drept ''lamentabila'' starea actuala a relatiilor dintre SUA si Rusia, in ajunul unei videoconferinte a presedintilor rus si american, Vladimir Putin si Joe Biden, care vor discuta despre situatia tensionata din estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- Cotidianul german Bild a dezvaluit duminica planurile de razboi ale lui Vladimir Putin pe care le-ar putea folosi ca sa ocupe doua treimi din teritoriul Ucrainei. Rusia ar ajunge sa se invecineze cu Romania.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, și-a exprimat joi îngrijorarea în legatura cu tensiunile crescânde dintre Moscova și Ucraina, dar a facut și o gafa, spunândUniunea Sovietica în loc de Rusia, potrivit AFP.În cadrul unei conferințe de presa la Seul,…