Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, Putin a apreciat ca soldatii rusi dau dovada de eroism in ofensiva impotriva Ucrainei si a sustinut ca fortele ucrainene impiedica civilii sa utilizeze coridoarele umanitare create de armata rusa. Mai mult, el a acuzat fortele ucrainene ca amplaseaza armament in zone locuite si folosesc astfel…