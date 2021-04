Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Germania și Franța au facut un apel la „reținere”, diplomații celor doua țari declarandu-se „preocupați de numarul tot mai mare de incalcari ale acordurilor de incetare a focului” in estul Ucrainei. Germania și Franța, care au rolul de mediatori in tensiunile dintre Rusia și Ucraina, au cerut parților…

- Rusia concentreaza in prezent forte armate in apropiere de frontierele Ucrainei dinspre sud, est si nord, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii ucrainene, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, acuzand Moscova de continuarea unei 'politici…

- Centrala nucleara construita de Rusia in Turcia si care urmeaza sa devina operationala in 2023 ilustreaza stransa cooperare dintre cele doua tari, au declarat miercuri presedintii rus si turc, Vladimir Putin si Recep Tayyip Erdogan, relateaza dpa. "Vedem acest proiect-gigant drept un simbol al cooperarii…

- 'Rusia este parte a conflictului si nu mediator' in estul Ucrainei, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, care s-a deplasat marti in zona controlata de Kiev in Donbas, in cadrul vizitei sale in Ucraina, oficialul european invitand totodata Moscova sa garanteze Misiunii…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a cerut vineri, la Paris, organizarea unui nou summit cu participarea Rusiei, Frantei si Germaniei, pentru a obtine "un nou progres" in solutionarea conflictului dintre Kiev si Moscova in regiunea Donbas, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ucraina…

- Vadim Skibitki, reprezentant oficial al Directiei Principale de Informatii din cadrul Ministerului Apararii din Ucraina, sustine ca Federatia Rusa a studiat toate posibilitatile de amplasare a armelor nucleare pe teritoriul Crimeii ocupate. Acesta subliniaza ca prezenta armelor nucleare in Crimeea reprezinta…

- Rusia a declarat miercuri ca spera intr-o munca 'mai constructiva' cu administratia noului presedinte american Joe Biden in vederea prelungirii unui important tratat de dezarmare, New START, ale carui prevederi isi inceteaza valabilitatea la 5 februarie, relateaza AFP. 'Speram ca noua administratie…