Vladimir Osecikin, un disident rus care a fugit in Franta inca din 2015, spune ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident, nemultumiti de razboiul Kremlinului din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti de informatii se numara printre ei.