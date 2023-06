Putin, tot mai izolat după compromisul cu Wagner Revolta ”Wagner” impotriva conducerii ministerului rus al Apararii are la baza cu totul si cu totul alte cauze decat cele divulgate public. La mijloc sunt fondurile speciale provenite de la Kremlin, in valoare de zeci de miliarde de dolari aflate, in principal, la discreția serviciului secret al armatei (GRU) și a serviciului de informații externe (SVR), din care erau finantate trupele de mercenari conduse de Evgheni Prigojin. Cauza care a declansat rebeliunea „Wagner” a fost decretul ministrului Apararii de la Moscova, Serghei Șoigu, care obliga trupele de mercenari sa semneze, de la sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

