Putin taie iar capete Ministerul britanic al Apararii a publicat actualizarea zilnica a informațiilor, care joi se concentreaza pe faptul ca Rusia ar fi dat afara o serie de comandanți de rang inalt din armata pentru performanțe insuficiente in razboiul din Ucraina, scrie BBC. De asemenea, documentul acuza Kremlinul ca a condus o operațiune militara și de securitate plina de „mușamalizari și țapi ispașitori” – o acuzație adeseori lansata Moscovei, și nu doar de catre Marea Britanie. O lista a celor despre care se crede ca au fost dați afara de Vladimir Putin ii include pe generalul-locotenent Serhiy Kisel, care a comandat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

