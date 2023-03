Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a spus vineri ca Rusia va face totul pentru a preveni amenintarile la adresa securitatii peninsulei Crimeea si a orasului-port Sevastopol, anexate in 2014 de Moscova in urma unor referendumuri considerate ilegale de catre Occident, in contextul razboiului din Ucraina, relateaza…

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a doborat zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula ucraineana anexata Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a mai multor aparate de zbor pe teritoriul rus, relateaza AFP si Reuters. „O tentativa…

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a doborat zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula ucraineana anexata Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a mai multor aparate de zbor pe teritoriul rus, relateaza AFP si Reuters. „O tentativa…

- Intr-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24 si pentru agentia oficiala RIA Novosti, Serghei Lavrov a spus ca toata lumea doreste ca actualul conflict din Ucraina - pe care Moscova il numeste "operatiune militara speciala" - sa inceteze, dar ca sprijinul acordat Kievului de Occident joaca…

- Intr-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24 si pentru agentia oficiala RIA Novosti, Serghei Lavrov a spus ca toata lumea doreste ca actualul conflict din Ucraina - pe care Moscova il numeste "operatiune militara speciala" - sa inceteze, dar ca sprijinul acordat Kievului de Occident joaca…

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari miercuri ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria Rusiei in ofensiva sa din Ucraina, care este "garantata" in opinia sa, la aproape un an dupa ce a lansat operatiunea rusa pe teritoriul ucrainean, unde Moscova a suferit mai multe infrangeri militare,…

- Operațiunile de cautare continua la Dnipro, in ruinele blocului lovit de ruși cu o racheta construita sa distruga port-avioane. 30 de oameni au murit și 70 au fost raniți, dar sunt și informații conform carora sub daramaturi s-ar putea afla alte cateva zeci de persoane. Presedintele rus Vladimir Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni ca Rusia „nu are niciun interes” sa absoarba Belarus, cel mai apropiat aliat al sau, foarte dependent de Moscova pentru aprovizionarea cu gaze si petrol, noteaza AFP.