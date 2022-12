Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in conflictul din Ucraina, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, informeaza duminica Reuters. "Cred ca actionam in directia cea buna, ne aparam interesele nationale, interesele cetatenilor nostri, ale poporului nostru. Si nu avem alta varianta decat sa ne protejam cetatenii", a afirmat liderul de la Kremlin intr-un interviu la televiziunea de stat. "Suntem gata sa negociem cu toti cei implicati in vederea unor solutii acceptabile, dar asta depinde de ei - nu noi suntem aceia care refuza sa negocieze, ei sunt", a sustinut Putin.