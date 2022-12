Rusia nu va mai vinde incepand cu 1 februarie 2023 petrol tarilor care au plafonat pretul petrolului rusesc, potrivit unui decret emis marti de presedintele rus Vladimir Putin, transmit agentiile AFP si Reuters.Decretul interzice de asemenea exportul de produse petroliere, dar in cazul acestora guvernul rus va stabili data intrarii in vigoare a masurii, ce ar putea fi ulterioara datei de 1 februarie.Decretul prevede ca interdictia este valabila pana pe 1 iulie 2023 si contine o clauza care ii permite presedintelui rus sa decida derogari in cazuri speciale.Statele din G7, Uniunea Europeana si Australia…