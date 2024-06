Putin stinge lumina în Ucraina? Atacul reinnoit și mult mai amplu al Rusiei asupra sectorului energetic ucrainean din aceasta primavara, care a distrus in prezent jumatate din capacitatea de generare a energiei electrice a țarii, reprezinta o lovitura exploziva pentru rezistența, moralul civililor și producția industriala. De la inceputul acestui an, Rusia și-a propus sa loveasca in special centralele electrice […] The post Putin stinge lumina in Ucraina? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

