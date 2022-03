Stiri pe aceeasi tema

- Articolul de opinie a fost publicat pe site-ul agenției publice ruse de știri pe 26 februarie, dar vorbește la trecut despre „rezolvarea problemei ucrainene”. In acest moment, la doua zile dupa publicare, forțele ruse nu au reușit inca sa controleze niciun oraș major din Ucraina. Materialul, care pare…

- Kremlinul a luat act de declarația lui Zelenski privind disponibilitatea de a purta negocieri privind statutul de neutralitate al Ucrainei, a declarat purtatorul de civant al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.

- Putin este gata sa negocieze cu conducerea Ucrainei cu privire la statutul neutru și la refuzul de a asigura armata în cazul vreunui raspuns din partea Kievului. Despre asta a anunțat purtatorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, în dupa-amiaza zilei de miercuri, 24 februarie…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca sanctiunile Uniunii Europene la adresa Federatiei Ruse sunt pregatite si in cazul in care va interveni militar impotriva Ucrainei, acestea vor fi activate neintarziat, si vor fi cuprinzatoare…

- Președintele rus Vladimir Putin a convocat o reuniune neprogramata a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS. La insistenta jurnalistilor, Peskov a menționat ca aceasta „nu este o reuniune obisnuita” a Consiliului, dar…

- „Ceea ce se intampla in Donbas este foarte ingrijorator si potential foarte periculos", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov a respins ideea ca exercitiile nucleare ale Rusiei vor alimenta si mai mult tensiunile cu Occidentul, afirmand ca aceste exercitii…

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2022 de la Beijing incepe la ora 14:00 (ora Romaniei) pe celebrul stadion (Cuibul pasarii). Spectacolul este conceput de realizatorul chinez ZhangYimou. El a promis un spectacol ”total novator”, recunoscand ca a ținut seama de temperatura de minus…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat joi cu privire la Ucraina si in special la ''garantii de securitate'' cerute de Moscova, in cadrul celei de-a treia convorbiri telefonice din aceasta saptamana pe acest subiect, a indicat Kremlinul, relateaza AFP.…