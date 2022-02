Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca Occidentul a ignorat ingrijorarile cheie ale Moscovei atunci cand a raspuns oficial saptamana trecuta la cererile Rusiei de a-i oferi garantii de securitate, relateaza Reuters.

- Tot Putin a mai spus ca lansatoarele de racheta din Romania și Polonia sunt o amenințare pentru Rusia. Aceste declarații au fost facute la intalnirea pe care a avut-o cu omologul sau, Viktor Orban, la Kremlin, cu putin timp in urma, scrie AFP. In primele sale comentarii despre conflictul cu Occidentul,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca Occidentul a ignorat ingrijorarile cheie ale Moscovei atunci cand a raspuns oficial saptamana trecuta la cererile Rusiei de a-i oferi garantii de securitate, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin va raspunde propunerilor Statelor Unite si ale NATO „atunci când va considera necesar”, fara a fi deocamdata stabilita o data în aceasta privinta, a anuntat Kremlinul luni, informeaza Reuters și Agerpres. Washingtonul si Bruxellesul au…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- În saptamâna de dinaintea seriei de întruniri diplomatice la nivel înalt între Rusia și NATO, oficialii americani și ucraineni au privit de la distanța cum ambasada Moscovei de la Kiev a început sa fie evacuata, relateaza The New York Times.Pe 5 ianuarie,…

- Statele Unite vor oferi finanțare pentru proiecte de întarire a graniței Ucrainei cu Rusia și Belarusul în contextul escaladarii tensiunilor dintre Moscova și Kiev, anunța agenția Reuters.Serviciul ucrainean de protecție a frontierelor a anunțat marți ca proiectele în valoare…

- Ungaria nu va parasi Uniunea Europeana, dar va rezista tentativelor Bruxelles-ului de a-și eroda suveranitatea, a declarat duminica premierul Viktor Orban partidului sau Fidesz, relateaza Reuters.Naționalistul Orban, care se confrunta cu alegeri parlamentare anul viitor, a fost reales duminica președintele…