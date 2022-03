Vladimir Putin spune in negocierile cu parțile occidentale ca vrea sa ”salveze Ucraina de naziști” și condiționeaza oprirea razboiului de ”denazificarea țarii”, dar bombardeaza Babyn Yar, memorialul Holocaustului, unde sunt comemorați evreii uciși in Kiev in timpul dictatorului nazist Adolf Hitler. Cel puțin cinci oameni au murit, anunța președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care mai spune, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca ”degeaba spui ca n-o sa se mai intample niciodata, daca atunci cand se intampla taci”. Și ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleva, a reacționat spunand ca…