- Secretarul de stat britanic pentru securitate, Ben Wallace, l-a acuzat joi pe presedintele rus Vladimir Putin ca este „in ultima instanta" vinovat de atacul din martie cu agent neurotoxic Noviciok impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in Anglia, relateaza AFP.

- CHIȘINAU, 5 sept — Sputnik. Procuratura Regala a Marii Britanii a anunțat numele cetațenilor ruși suspectați de tentativa de otravire a lui Serghei și Yulia Skripal în orașul Salisbury, informeaza RIA Novosti. BREAKING: suspects named in Skripal poisoning…

- Procuratura Marii Britanii i-a acuzat oficial pe cetațenii ruși Alexander Petrov și Ruslan Boșirov in dosarul otravirii fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei lui Iulia, potrivit site-ului procuraturii britanice. Inculpații au fost filmati de camerele de supraveghere pe strazile din Salisbury,…

- Politia contraterorista britanica a anuntat vineri, 13 iulie, ca a gasit o sticluta cu Noviciok in casa uneia din victimele de la Amesbury, fiind vorba de un mic recipient in care se afla agentul neurotoxic. Astfel, a fost identificata sursa otravirii cu celor doi britanici, un barbat și o femeie. „Miercuri,…

- Moscova a cerut joi politiei britanice sa nu cedeze in fata "jocurilor politice murdare" si "sa coopereze in cele din urma" cu Rusia dupa otravirea a doua persoane cu agent neurotoxic Noviciok in sudul Marii Britanii, o otrava deja folosita impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei…

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Surse la curent cu aceste discutii au declarat luni pentru Reuters ca intalnirea intre cei doi presedinti ar putea sa aiba loc la Viena, inaintea summitului NATO, programat pe 11 si 12 iulie la Bruxelles. Presedintele american declara saptamana trecuta ca un summit cu Vladimir Putin ar putea…

- Englezii nu pot manca orice și oricum la Cupa Mondiala din Rusia. Temandu-se ca fotbaliștii sa nu fie otraviți, oficialii federației de la Londra le-au impus acestora mai multe interdicții. Englezii nu vor sa aiba soarta fostului spion Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, care s-au aflat in pericol…