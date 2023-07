Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca o initiativa africana ar putea fi o baza pentru pace in Ucraina, dar ca atacurile ucrainene o fac greu de realizat, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin susține ca nu respinge discuțiile de pace cu Ucraina, in baza unei inițiative africane. Totuși, atacurile asupra civililor ucraineni continua. Doi oameni au murit in orașul ucrainean Zaporojie, in urma unui atac rusesc cu rachete. A fost doar unul din zecile de bombardamente…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia dispune de un „stoc suficient” de bombe cu dispersie si ca Moscova isi rezerva dreptul de a le folosi daca astfel de munitii sunt folosite impotriva fortelor rusesti din Ucraina, relateaza Reuters. ”Bineinteles, daca acestea sunt folosite impotriva…

- Joe Biden a afirmat ca presedintele rus Vladimir Putin a pierdut deja razboiul in Ucraina. “Putin deja a pierdut razboiul. Nu exista nicio posibilitate pentru el sa castige razboiul in Ucraina. Eu sper ca Ucraina sa faca progrese semnificative in ofensiva sa si ca asta sa duca la o reglementare negociata…

- Președintele SUA, Joe Biden, are certitudinea ca Vladimir Putin va pierde, intr-un final, razboiul din Ucraina. Mai mult decat atat, liderul de la Casa Alba l-a numit pe omologul sau rus un „paria”, potrivit relatarilor AFP si Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin este in continuare deschis oricaror contacte pentru a rezolva conflictul din Ucraina, a declarat vineri Kremlinul, potrivit agențiilor ruse de presa, citat de Reuters.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat marți ca, in opinia sa, Ucraina a pierdut intre 25% și 30% din vehiculele militare furnizate Kievului de țarile occidentale de la inceputul contraofensivei sale și ca pierderile umane ale Ucrainei au fost de 10 ori mai mari decat cele ale Rusiei, potrivit…

- Papa Francisc i-a cerut cardinalului Matteo Zuppi, liderul conferintei episcopilor din Italia, sa isi asume o misiune de pace, in incercarea de a pune capat razboiului din Ucraina, a anuntat sambata, 20 mai, Vaticanul, relateaza Reuters.Potrivit Vaticanului, cardinalul Zuppi, 67 de ani, va incerca „sa…