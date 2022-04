Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a fost surprins intr-o postura ciudata la intalnirea cu ministrul Apararii, Serghei Șoigu, intr-o inregistrare publicata in 21 aprilie pe site-ul administrației prezidențiale de la Kremlin. Putin se așaza pe scaun, dar imediat dupa aceea imaginea se muta pe Șoigu, timp…

- Rusia se lauda ca a cucerit Mariupol, orașul de la Marea Azov, iar anunțul a fost facut joi de insuși ministrul apararii, Serghei Șoigu, care a venit sa-i dea personal vestea lui Vladimir Putin, potrivit imaginilor difuzate de Kremlin. Ministrul apararii disparuse din viața publica de mai mult timp…

- Rusia cauta sa iși mobilizeze rezerviștii pentru a compensa pierderile provocate de razboiul declanșat in Ucraina in urma cu exact o luna, conform ultimei evaluari zilnice transmise de Ministerul britanic al Apararii. Britanicii arata, in bilanțul transmis joi, ca „aproape sigur” sunt mii de victime…

- Putin a declarat ca exista evolutii pozitive in negocierile cu Ucraiana Presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: rador.ro. Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat astazi ca exista anumite evolutii pozitive în negocierile cu Ucraina. Este pentru prima data când presedintele…

- Anunțul, citat de agenția Interfax , vine intr-un moment in care forțele ruse implicate in invazia din Ucraina intampina dificultați, nereușind sa controleze niciun oraș major al țarii, dupa mai bine de doua saptamani de lupte. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri ca este posibil ca in Donbas…

- ”Toate sarcinile grupurilor de militari din Fortele armate ale Federatiei ruse din aceasta zi au fost indeplinite cu succes”, a anuntat joi un purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konasenkov. Rusia nu avea ”alt mijloc” sa se apere, decat trimitandu-si fortele in Ucraina, s-a justificat…

- UPDATE Martorii au semnalat explozii in Kiev, Harkiv, Kramatorsk, Dniepr, Donetsk, Mariopol si Odesa, conform cotidianului Le Figaro. Deocamdata, nu exista informatii despre eventuale victime ale razboiului declansat de Rusia asupra Ucrainei. In schimb, Ministerul rus al Apararii sustine ca armata rusa…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat marti, dupa intalnirea cu premierul Ungariei, Viktor Orban, ca Statele Unite si Alianta Nord-Atlantica "au ignorat" principalele solicitari ale Moscovei privind garantiile de securitate. "Este deja clar, l-am informat pe premier despre acest lucru,…