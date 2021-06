Stiri pe aceeasi tema

- Belarus, cea mai izolata țara din Europa, este finanțata de Rusia sa treaca mai ușor peste sancțiunile impuse de Uniunea Europeana, dupa ce Aleksandr Lukașenko a reprimat cu brutalitate protestele declanșate dupa alegerile prezidențiale din 2020, relateaza Digi24 , care citeaza The Moscow Times . Ministerul…

- Rusia a trimis in Belarus a doua tranșa a unui imprumut de un miliard de dolari, menit sa ajute cea mai izolata țara din Europa sa se pregateasca de impactul economic puternic al noului set de sancțiuni impuse de Uniunea Europeana, relateaza The Moscow Times.

- O intalnire in orașul Sochi, a reamintit rolul pe care il joaca Rusia in salvarea politica și economica a lui Lukașenko. La aceasta intalnire, Putin nu a facut vreun comentariu legat de posibilele masuri de consolidare a angajamentelor Rusiei fața de Belarus. „Va mulțumim ca ați venit la aceasta intalnire”,…

- Statele Unite au confirmat vineri o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- Uniunea Europeana a cerut operatorilor aerieni sa evite spatiul aerian belarus si a decis sa interzica accesul operatorului national Belavia in spatiul aerian si pe aeroporturile europene, ca reactie la deturnarea avionului Ryanair pentru arestarea unui jurnalist de opozitie. Iata detalii privind traficul…

- CHIȘINAU, 21 mai – Sputnik. Este imposibil sa blochezi un proiect strain care era deja gata in proporție de 95% in urma cu cateva luni, a declarat joi (20 mai) Jen Psaki, purtatorul de cuvant al președintelui Biden, comentand eforturile depuse de Statele Unite impotriva gazoductului ruso-german "Nord…

- Data exacta a videoconferinței desfașurate marți nu a fost spusa in avans – dar președintele ucrainean Zelenskii vorbea deja de trei saptamani despre intenția sa de a organiza intalnirea in "format normand". Ca urmare, Zelenskii nu a fost invitat la negocieri – Kremlinul a dat de ințeles ca nu are…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care aproba Acordul de imprumut de la Uniunea Europeana, in valoare de peste 4 miliarde de euro, contractat pentru atenuarea riscurilor de șomaj generate de apariția p...