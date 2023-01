Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri ca „nu are niciun dubiu” cu privire la victoria Rusiei in Ucraina, pe care o considera „inevitabila”, la aproape un an de la lansarea ofensivei in Ucraina si in pofida mai multor esecuri majore pe campul de lupta, relateaza agentiile de presa…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin da asigurari miercuri ca nu are ”nicio indoiala” cu privire la victoria Rusiei in ofensiva sa din Ucraina, care este ”garantata” in opinia sa, la aproape un an dupa ce a lansat operatiunea rusa pe teritoriul ucrainean, unde Moscova a suferit mai multe infrangeri militare,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a dispus vineri, 13 ianuarie, guvernului de la Moscova crearea unui centru special de reabilitare pentru soldatii raniti in luptele din Ucraina si stabilirea unui sistem de sprijin pentru militari si familiile lor, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei EFE și Agerpres.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite Agerpres . „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat politicianul norvegian intr-un interviu de sfarsit de an…

- Statele Unite il indeamna ironic pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca realitatea Razboiului rus in Ucraina si sa-si retraga trupele, dupa ce liderul de la Kremlin a folosit cuvantul "razboi" - interzis in Rusia - intr-o conferinta de presa, relateaza AFP. Aceasta interventie militara in…

- Statele Unite au lansat un apel, pe un ton ironic, presedintelui rus Vladimir Putin la recunoasterea realitatii conflictului din Ucraina si retragerea trupelor sale dupa ce a folosit cuvantul „razboi”, interzis in Rusia, in cursul unei conferinte de presa, noteaza AFP. Declansata pe 24 februarie, interventia…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat joi seara ca a decorat post-mortem patru politisti care au fost ucisi de explozia unor mine in regiunea Herson, de unde rusii s-au retras, si a spus ca este incredintat ca „teroarea minelor” va fi unul dintre capetele de acuzare pentru care Rusia…

- Vineri, cancelarul Olaf Scholz a declarat ca prioritatea Germaniei in ajutorul pe care il acorda Ucrainei ar trebui sa vizeze sprijinirea apararii de raidurile aeriene rusesti asupra oraselor sale si reconstructia infrastructurii, informeaza Reuters . Intr-un interviu acordat retelei editoriale RND,…