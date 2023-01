Putin și Zelenski, discursuri de Anul Nou Rusia si Ucraina se numara printre ultimele tarile care au marcat inceputul noului an, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Zelenski , mesaj de Anul Nou: 'Anul 2023 va fi anul victoriei…

Organizatia paramilitara Wagner ia in calcul sa recruteze femei detinute in inchisorile rusesti si sa le trimita sa lupte in Ucraina, dupa ce a procedat in mod similar si cu barbatii, a declarat miercuri patronul sau Evgheni Prigojin, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Tehnocrații de varf ai lui Putin au facut totul pentru a sari in ajutorul liderului de la Kremlin dupa ce a declanșat razboiul in Ucraina, reușind sa aduca economia pe linia de plutire in ciuda sancțiunilor potențial devastatoare, relateaza FT.

Secretarul Consiliului de Securitate si Aparare de la Kiev, Oleksi Danilov, a declarat ca Ucraina nu are nevoie de o masa pentru negocieri cu Rusia, deoarece capitularea agresorului poate fi acceptata si in picioare, conform RBC, scrie Rador.

Ministrul ucrainean al apararii a declarat, joi, ca nu crede ca Rusia va folosi arme nucleare in Ucraina, intrucat nu ar fi nici pragmatic, nici practic sa faca acest lucru, insa a adaugat ca, in cazul Rusiei, trebuie luate in calcul toate riscurile.

Guvernatorul regiunii est-ucrainene Donețk, Pavlo Kirilenko, a raportat ca patru civili au fost ucisi marti, de catre forțele armate rusești, iar alte zece persoane au fost ranite, relateaza Rador.

Direcția Principala de Informații (GUR) din Ministerul ucrainean al Apararii avertizeaza ca exista probabilitatea ca serviciile speciale ruse sa pregateasca atacuri teroriste pe teritoriul Rusiei, pentru a acuza apoi Ucraina - transmite RBC, potrivit Rador.

Jurnalistul Radu Tudor a facut o paralela intre situația din Siria și cea din Ucraina. Siria nu mai exista ca stat integru teritorial, iar asta doreste și Rusia cu Ucraina, precizeaza Radu Tudor in analiza sa.

Atacurile cu rachete lansate luni de Rusia impotriva Ucrainei reprezinta un semn de slabiciune, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit "MK", citat de Rador.