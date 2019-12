Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au convenit sa inceapa sa lucreze imediat in vederea unui nou schimb de prizonieri, a anuntat administratia prezidentiala de la Kiev, citata de Reuters.



Putin si Zelenski au stabilit marti, intr-o convorbire telefonica, sa realizeze o lista cu ucraineni, inclusiv cei detinuti in Crimeea, anexata de Rusia, si cu rusi detinuti in Ucraina, pentru un schimb, a aratat sursa citata.



Duminica, fortele guvernului ucrainean si separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au incheiat un schimb de prizonieri…