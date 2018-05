Putin şi Netanyahu se vor întâlni săptămâna viitoare la Moscova Putin l-a invitat pe Netanyahu la parada anuala de Ziua Victoriei, care celebreaza infrangerea Germaniei in Al Doilea Razboi Mondial. Cei doi lideri se vor intalni dupa mars la Kremlin. Netanyahu va calatori la Moscova direct de la un summit trilateral cu Cipru si Grecia. Netanyahu si Putin au discutat luni intr-o convorbire telefonica despre Siria si au convenit sa se intalneasca cat de curand posibil. In aceeasi zi, Netanyahu a prezentat documente si fisiere despre care a precizat ca dovededesc ca Iranul, un aliat al Rusiei, a mintit privind programul sau nuclear inainte sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

