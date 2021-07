Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a primit-o joi seara la Casa Alba pe Angela Merkel. In timpul discutiilor, cei doi s-au declarat “uniti impotriva agresiunii Rusiei”. Cancelarul german a facut peste 20 de vizite la Washington in timpul celor 16 ani petrecuti in fruntea Guvernului. Biden este al patrulea lider…

- Presedintele american Joe Biden o primește azi pe Angela Merkel la Casa Alba. Cei doi lideri vor discuta despre atacurile informatice care au lovit companii din Statele Unite si despre gazoductul Nord Stream 2 care va transporta gaz rusesc in Germania. Va fi prima sa vizita la Washington dupa ce Joe…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca Moscova și Washington pot coopera in astfel de domenii in care au interese, printre care el a numit neproliferarea armelor nucleare și schimbarile climatice. Potrivit lui Biden, el a dat clar de ințeles liderului rus Vladimir Putin ca relațiile dintre Statele…

- Iulia Navalnaia, sotia opozantului rus Aleksei Navalnii - personalitatea cea mai proeminenta a opozitiei ruse si criticul nr.1 al Kremlinului - i-a raspuns joi presedintelui rus Vladimir Putin, care in conferinta de presa din ziua anterioara la Geneva, dupa intalnirea cu omologul sau american Joe…

- Presedintele american, Joe Biden, a denuntat miercuri ''comparatiile ridicole'' ale omologului sau rus, Vladimir Putin, cu privire la drepturile omului, la incheierea primului summit dintre cei doi lideri, miercuri, la Geneva, relateaza AFP. Biden a apreciat ca Putin face o falsa echivalare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca a aflat din presa despre decizia omologului sau american Joe Biden de a pune capat tentativelor de a bloca gazoductul rusesc Nord Stream 2 pe care Ucraina îl considera o amenințare grava la adresa securitații sale, relateaza Axios.Zelenski…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, au avut sambata, la Soci, a doua zi de discutii, in plin scandal international cauzat de interceptarea, la 23 mai, a unui avion de linie european pentru arestarea unui jurnalist de opozitie belarus, transmite AFP.…

- Sanctiunile impuse de catre Statele Unite Rusiei saptamâna trecuta au dat rezultate ”destul de apropiate” sperantelor Washingtonului, apreciaza un oficial de rang înalt din cadrul administratiei lui Joe Biden, în contextul în care tensiunile par sa se reduca între…