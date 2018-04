Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau francez, Emmanuel Macron, au facut apel luni la ''aplicarea stricta'' a acordului privind programul nuclear iranian, in timp ce liderul de la Casa Alba, Donald Trump, nu a anuntat inca daca se decide sa se retraga din acord, relateaza AFP si Reuters.



''Presedintii rus si francez s-au pronuntat in favoarea mentinerii si a strictei aplicari '' a acordului din iulie 2015, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica intre cei doi lideri.



In comunicat se precizeaza ca discutia…