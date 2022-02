Stiri pe aceeasi tema

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 22 SUA au anuntat, vineri seara, impunerea de sanctiuni impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, si a ministrului rus de Externe, Serghei…

- Uniunea Europeana a decis vineri blocarea tuturor activelor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, si ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat agentiei Reuters un oficial european. Sub rezerva anonimatului, sursa respectiva a dezvaluit ca ambasadorii statelor membre ale UE au decis…

- Uniunea Europeana a decis vineri blocarea tuturor activelor președintelui Rusiei, Vladimir Putin, si ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat agentiei Reuters un oficial european, transmite AGERPRES. Sub rezerva anonimatului, sursa respectiva a dezvaluit ca ambasadorii…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov i-a propus, luni, președintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea dialogului diplomatic cu Occidentul pentru a obține garanțiile de securitate solicitate, in condițiile in care tensiunile provocate de criza ucraineana par sa escadeleze zilnic, informeaza…

- Kremlinul a declarat ca Rusia are planuri pregatite pentru a se proteja impotriva posibilelor sancțiuni ale SUA și a indemnat Casa Alba sa inceteze „creșterea tensiunilor privind razboiul” in Europa. Washingtonul și NATO au refuzat pana acum sa ofere Moscovei garanțiile pe care și le dorește. Rusia…