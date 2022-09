Stiri pe aceeasi tema

- Leul a scazut azi, 21 septembrie, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul american, dupa cum arata cursul BNR. Dolarul american a ajuns la 4,9764 de la 4,9303, valoare inregistrata marti, ceea ce inseamna o crestere de 0,0461. Astfel, dolarul a atins miercuri un nou maxim al ultimelor doua decenii,…

- Dolarul, o valoare de refugiu traditionala in perioade de crize, a urcat miercuri pana la cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, in timp ce moneda unica europeana s-a depreciat, in contextul in care Vladimir Putin a ordonat mobilizarea rezervistilor și i-a acuzat pe aliații occidentali de „șantaj…

- Dolarul a atins miercuri un nou maxim al ultimelor doua decenii, in condițiile in care comentariile președintelui rus Vladimir Putin au agitat piețele inainte de o noua probabila creștere agresiva a dobanzii de catre Rezerva Federala a SUA, scrie Reuters.

- Euro a scazut pentru prima data in ultimele doua decenii sub 0,99 dolari, asta dupa ce Rusia a inchis o conducta importanta de gaz catre Europa. motiv pentru care a sporit posibilitatea unei crize majore in economiile europene. Compania de stat Gazprom a marturisit ca suspendarea a avut loc in urma…

- Euro a scazut sub 99 de cenți pentru prima data in aproape doua decenii, in timp ce lira sterlina a fost in corzi luni, pe fondul opririi furnizarii de gaze de catre Rusia pe conducta sa principala catre Europa, scrie Reuters.

- Dolarul a batut pasul pe loc marți, dupa ce a cazut de la un maxim al ultimelor doua decenii fața de principalele valute, in timp ce euro s-a aratat revigorat, scrie Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Euro a coborat la minimul ultimilor 20 de ani și s-a apropiat de paritate fața de dolar, din cauza ingrijorarilor ca o criza energetica va arunca regiunea in recesiune, in timp ce moneda americana a fost stimulata de așteptarile ca Rezerva Federala va maj

- Caderea euro spre paritate fața de dolar a pus Banca Centrala Europeana la zid, lasandu-i pe decidenții sai politici doar in fața unor alegeri dureroase și costisitoare din punct de vedere economic, scrie Reuters.