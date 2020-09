Putin și fantoma URSS – „salvatorii” Belarusului Puține națiuni ex-sovietice au fost mai dependente de Rusia – economic, politic, chiar lingvistic – decat Belarus. Și nimeni nu a facut mai mult pentru a consolida aceasta dependența decat președintele Alexandr Lukașenko, care, la al șaselea mandat, tot vorbește de „relațiile frațești” intre Minsk și Moscova. Indepartarea lui Lukașenko echivaleaza cu eliberarea de trecutul […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

