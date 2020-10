Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au indemnat miercuri la "eforturi solidare" pentru a pune capat luptelor in Nagorno-Karabah, a informat Kremlinul intr-un comunicat, noteaza AFP. In cursul unei discutii telefonice, cei doi lideri au fost de…

- Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de continuarea atacurilor in Nagorno-Karabah, iar Rusia le-a cerut sa revina la respectarea armistitiului in regiunea separatista, relateaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Confruntarile militare continua in Nagorno-Karabah, iar bilantul a depasit…

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit intr-un interviu despre opiniile sale cu privire la principalele probleme de pe ordinea de zi, relateaza IZ.ru.Putin a numit evenimentele din Nagorno-Karabah o adevarata tragedie. Potrivit acestuia, Armenia, Azerbaidjanul și Karabah sunt locuri in care…

- "Liderul turc Recep Tayyip Erdogan este persoana care a orchestrat noua escaladare a tensiunilor din Nagorno Karabah", a declarat președintele sirian Bashar Asad pentru presa locala "Lasați-ma sa vorbesc sincer și clar. Erdogan sprijina teroriștii din Siria și Libia, el a fost principalul instigator…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a lansat luni, cu prilejul unei discutii telefonice cu premierul armean, Nikol Pashinyan, un apel la incetarea "imediata" a luptelor din Nagorno-Karabah, in cea de-a noua zi de confruntari in separatisti armeni si armata azera, scrie AFP. "Vladimir Putin…

- Administratia Vladimir Putin a cerut, marti, Turciei sa nu mai incurajeze conflictul militar in regiunea Nagorno Karabah si sa depuna eforturi pentru un armistitiu intre Armenia si Azerbaidjan, informeaza Mediafax. Pe de alta parte Turcia a declarat ca este gata sa sprijine Azerbaidjanul atat la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la retinere partilor beligerante in conflictul din regiunea disputata Nagorno-Karabah, in cadrul unei convorbiri cu premierul armean Nikol Pashinyan, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza Reuters. Putin a subliniat necesitatea urgenta…

- Aeronava armeana a fost doborata in timp ce efectua o misiune militara, a precizat Susana Stepanian. Armenia si Azerbaidjanul - sustinut de Turcia - s-au acuzat reciproc, marti, de extinderea conflictului in afara enclavei prin deschiderea focului asupra unor pozitii indepartate fata de Nagorno…