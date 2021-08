Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au discutat despre situatia din Afganistan, convenind, in cursul unei convorbiri telefonice, sa intareasca coordonarea bilaterala in ce priveste problemele afgane, a informat sambata Kremlinul, transmite Reuters. Cei doi presedinti au subliniat ca prioritatea o constituie combatarea terorismului si a traficului de droguri, arata comunicatul Kremlinului. Erdogan si-a exprimat speranta intr-o tranzitie lina in Afganistan, apreciind ca este important ca talibanii sa nu repete greselile din trecut si sa-si respecte promisiunile…