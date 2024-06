Stiri pe aceeasi tema

- Un lider „carismatic”, cu care trebuie sa discuti, fie ca iti place sau nu – joi, pe strazile din Beijing, chinezii au exprimat o parere in general pozitiva despre Vladimir Putin, in prezent in vizita de stat in China, scrie Agerpres. Daca in Occident, stapanul de la Kremlin are o imagine impartita,…

- Vladimir Putin l-a propus pe Andrei Belousov pentru postul de ministru al apararii, detinut anterior de Serghei Soigu, informeaza TASS, care citeaza un comunicat postat pe canalul de Telegram al Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus. BREAKING: Putin fires Defense Minister Sergei…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunța ca a dejucat planurile unei rețele de agenți ruși care complotau pentru a-l asasina pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alți oficiali guvernamentali, relateaza Reuters și Ukrainska Pravda. Anunțul a fost facut marți, in ziua in care președintele…

- Vladimir Putin a preluat, marti, functia de presedinte al Rusiei pentru a cincea oara, ceremonia solemna avand loc la Kremlin. Ajuns la 71 de ani, liderul de la Kremlin conduce țara de la inceputul secolului și și-a asigurat un nou mandat in martie, dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale lipsite…

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…

- O știre falsa cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, care ar fi fost arestat se raspandește in mediul online. Pozele il prezinta pe Zelenski in timp ce ar fi inregistrat la penitenciar sau la poliție, iar in colțul din dreapta jos, intr-o fereastra, este infațișat comentatorul politic din SUA,…

- Companiile germane Knauf și WKB Systems sunt implicate in „reconstrucția” orașului Mariupol, devastat de lupte inainte de a fi capturat de ruși, in luna mai a anului 2022, arata o investigație a postului public ARD preluata de publicația in limba rusa Meduza.Jurnalistii de la emisiunea Monitor, difuzata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, sambata, in timpul unui discurs adresat natiunii, ca toti cei implicati in atacul de la Crocus City Hall, de langa Moscova, au fost gasiti si vor plati pentru ceea ce au facut. El a declarat zi de doliu national pentru 24 martie. Potrivit BBC, Vladimir Putin…