- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va avea astazi o convorbire in sistem video cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe fondul declarațiilor tot mai belicoase ale celor doua parți legate de situația din Ucraina. Putin avertizeaza ca exista linii roșii in privința Ucrainei, care nu pot depașite,…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…

- Germania si Marea Britanie au lansat luni - in mod separat - apeluri catre Rusia pentru a detensiona situatia de la frontiera cu Ucraina in urma activitatilor sale militare din ultimul timp, cu o zi inaintea discutiilor dintre presedintii SUA, Joe Biden, si Rusiei, Vladimir Putin, in format de videoconferinta,…

- Kremlinul considera ca starea relațiilor bilaterale Rusia-SUA este ”lamentabila”, descrierea fiind facuta chiar în ajunul convorbirilor telefonice pe care le vor avea președinții Vladimir Putin și Joe Biden, relateaza Reuters. Cei doi vor discuta marți despre situația tensionata…

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, scrie Bloomberg. Statele Unite monitorizeaza cu atentie cresterea numarului…

- Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și președintele SUA Joe Biden s-au intalnit miercuri, la Casa Alba, pentru a discuta, printre altele, despre situația de la frontiera dintre Polonia și Belarus, dar și despre situația din Ucraina.

- Rusia nu a fost invitata sa participe la o reuniune virtuala organizata de Statele Unite ale Americii si la care iau parte 30 de tari, pe agenda discutiilor fiind combaterea criminalitatii informatice si mai ales a atacurilor de tip ransomware. Informația aparține unui inalt oficial al administratiei…