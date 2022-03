Stiri pe aceeasi tema

- Acuzațiile de crime de razboi sunt tot mai des intalnite in razboiul din Ucraina. Rusia respinge respinge astfel de acuzații, a declarat secretarul de presa al președintelui rus Dmitri Peskov (n. r.: foto stanga). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, cere masuri dure impotriva liderului de la Kremlin, pentru invadarea Ucrainei. Basescu atrage atenția ca lipsa de reacție a europenilor ii poate da curaj lui Vladimir Putin sa atace și alte țari, inclusiv din Europa de Est. Fii la curent cu cele…

- Vladimir Putin a avut o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct. Fii la curent cu cele…

- Moscova a anunțat astazi inceputul operațiunii in Ucraina, invocand escaladarea atacurilor din partea forțelor Kievului in Donbass. Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca scopul operațiunii este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat joi ca Rusia a lansat o ''invazie la scara larga a Ucrainei'' si a indemnat lumea sa il opreasca pe presedintele rus Vladimir Putin, transmit DPA si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia nu inchide usa ”diplomatiei” in solutionarea crizei din Ucraina, insa va impedica o ”baie de sange” in teritoriile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, carora Vladimir Putin tocmai le-a recunoscut independenta, a anuntat la ONU ambasadorul rus Vasili Nebenzia, relateaza AFP.…

- Presedintele rus Vladimir Putin va recunoaste independenta teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, a anuntat luni seara Kremlinul, informeaza AFP si TASS. "Un decret in acest sens va fi semnat in scurt timp", a anuntat Presedintia rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite au acuzat miercuri Rusia ca este pe cale sa creeze pretexte pentru a putea ataca Ucraina, denuntand in special acuzatiile recente de genocid in teritoriile separatiste ucrainene pro-ruse exprimate recent de presedintele Vladimir Putin, transmite joi AFP. Fii la curent cu cele mai…